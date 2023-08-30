В Японии водителям разрешили пьяными сесть за руль: результат эксперимента

Полиция и инструкторы по вождению в Японии приняли нестандартный подход к безопасности дорожного движения в надежде снизить количество случаев вождения в нетрезвом состоянии, позволив водителям выпить алкоголь перед тем, как сесть за руль.

Об этом пишет The Guardian.

Автошкола в городе Фукуока недавно начала предлагать опыт контролируемого вождения в нетрезвом виде в рамках полицейской кампании, направленной на то, чтобы убедить "слишком самоуверенных" автомобилистов никогда не садиться за руль в нетрезвом виде.

Инициатива была запущена в 17-ю годовщину гибели трех городских детей – двух мальчиков четырех и трех лет, а также их годовалой сестры. Они погибли, когда их семейный автомобиль был сбит муниципальным служащим, который ехал за рулем под алкоголем.

Водителей сначала попросили проехать в трезвом виде три участка дороги – слалом, S-образный поворот и серию крутых поворотов. Журналистка Хьелим Ха в течение часа выпила банку пива объемом 350 мл, а также по чашке сливового вина и спиртного напитка сетью, смешанных с водой.

Алкотестер обнаружил в крови Ха 0,3 промилле алкоголя.

Несмотря на холодные руки, учащенное сердцебиение и красное лицо, Ха сказала, что чувствовала себя способной управлять автомобилем – как сообщается, это чувство было выражено во время допроса водителем, который стал причиной смертельного столкновения в 2006 году.

Ее коллега Рокухей Сато раскачивался туда-сюда, пока Ха неоднократно без необходимости ускорялась и замедлялась на прямом участке дороги. Ей удалось преодолеть столбы на трассе слалом, но ее остановил заместитель директора школы Седзиро Кубота, прежде чем она вышла на S-образный поворот.

Кубота сказал ей, что после того, как выпила, она выехала на поворот на более высокой скорости и в какой-то момент вылетела на встречную полосу.

"Несмотря на то, что пьянство ухудшает навыки, необходимые людям для вождения, такие как когнитивные способности, суждение и способность маневрировать транспортным средством, водитель предполагает, что он водит машину безопасно – в этом и заключается опасность вождения в нетрезвом виде", – сказал Кубота.

Национальное полицейское управление Японии заявляет, что у многих водителей, ведущих машину в нетрезвом виде без происшествий, развивается чувство непобедимости, и они продолжают повторять одно и то же опасное поведение. В нем приводятся данные, показывающие, что вероятность того, что дорожно-транспортное происшествие повлечет за собой смерть, в семь раз выше, если водитель находится в состоянии алкогольного опьянения по сравнению с авариями, в которых водитель находится в трезвом состоянии.

Напомним, японский ученый целый год носил гигантскую маску птицы, чтобы обмануть пернатых. Известен результат эксперимента.

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