В Хмельницком пьяный парень сбил 5-летнего ребенка: мальчик в глубокой коме

В Хмельницком вечером 28 августа произошла авария, в которой пострадал пятилетний мальчик. Ребенок оказался в реанимации.

Об этом сообщили в областной полиции.

Отмечается, что ДТП произошло около 21:00. Opel наехал на 5-летнего ребенка, который переходил через проезжую часть дороги. За рулем легковушки находился 25-летний местный житель. На момент совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель задержан.

В результате аварии ребенок получил травмы. Мальчик был госпитализирован в реанимационное отделение Хмельницкой городской детской больницы.

Тем временем "Общественное" со ссылкой на директора Хмельницкой городской детской больницы Наталию Зимак-Закутную пишет, что ребенок сейчас в коме.

"Травмированный мальчик поступил к нам вчера вечером в тяжелом состоянии. Пока он находится в реанимационном отделении в состоянии глубокой комы", — рассказала медичка.

Как сообщалось, под Харьковом полицейский насмерть сбил 15-летнюю девочку. Как пишут СМИ, за рулем автомобиля якобы находился киевский полицейский Ярослав Якименко.

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