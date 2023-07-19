Кабачкова ікра: класичний рецепт

Багато хто з нас любить кабачкову ікру.
Для ікри використовуйте будь-які кабачки як молоді, так і великі, але в останніх обов'язково видаляйте насіння. Всі інгредієнти подрібнюються та обсмажуються, а потім перемелюються у блендері. Додають цукор, сіль та тушкують до готовності.
Складники
- кабачки – 3 шт.;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- часник – 1 зубчик;
- томатна паста – 1 ст. л.;
- олія;
- перець чорний мелений;
- цукор – 1 ст. л;
- сіль.
Приготування
Кабачки, цибулю та морква вимийте та очистіть.
Моркву натріть на великій тертці. Цибулю та кабачки дрібно наріжте кубиками.
На розігрітій сковороді з олією обсмажте кабачки і викладіть у миску.
Так само як і кабачки, обсмажте цибулю та моркву до золотистого кольору.
Змішайте моркву та цибулю з кабачками. Додайте цукор, перець, сіль, томатну пасту, часник видавлений через прес. Подрібніть все у блендері до стану пюре.
Викладіть масу в сотейник і тушкуйте під закритою кришкою 40 хвилин після закипання.
Подавайте страву до столу як теплою, так і холодною.
Поради
- У процесі приготування обов'язково куштуємо ікру, все додаємо на свій смак.
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