Кабачкова ікра: класичний рецепт

Багато хто з нас любить кабачкову ікру.

Для ікри використовуйте будь-які кабачки як молоді, так і великі, але в останніх обов'язково видаляйте насіння. Всі інгредієнти подрібнюються та обсмажуються, а потім перемелюються у блендері. Додають цукор, сіль та тушкують до готовності.

Складники

кабачки – 3 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

томатна паста – 1 ст. л.;

олія;

перець чорний мелений;

цукор – 1 ст. л;

сіль.

Приготування

Кабачки, цибулю та морква вимийте та очистіть.

Моркву натріть на великій тертці. Цибулю та кабачки дрібно наріжте кубиками.

На розігрітій сковороді з олією обсмажте кабачки і викладіть у миску.

Так само як і кабачки, обсмажте цибулю та моркву до золотистого кольору.

Змішайте моркву та цибулю з кабачками. Додайте цукор, перець, сіль, томатну пасту, часник видавлений через прес. Подрібніть все у блендері до стану пюре.

Викладіть масу в сотейник і тушкуйте під закритою кришкою 40 хвилин після закипання.

Подавайте страву до столу як теплою, так і холодною.

Поради

У процесі приготування обов'язково куштуємо ікру, все додаємо на свій смак.

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