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Кабачкова ікра: класичний рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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37
Час на прочитання
1 хв
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Кабачкова ікра: класичний рецепт

Кабачкова ікра: класичний рецепт / Фото: Credits

Багато хто з нас любить кабачкову ікру.

Для ікри використовуйте будь-які кабачки як молоді, так і великі, але в останніх обов'язково видаляйте насіння. Всі інгредієнти подрібнюються та обсмажуються, а потім перемелюються у блендері. Додають цукор, сіль та тушкують до готовності.

Складники

  • кабачки – 3 шт.;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • часник – 1 зубчик;
  • томатна паста – 1 ст. л.;
  • олія;
  • перець чорний мелений;
  • цукор – 1 ст. л;
  • сіль.

Приготування

Кабачки, цибулю та морква вимийте та очистіть.

Моркву натріть на великій тертці. Цибулю та кабачки дрібно наріжте кубиками.

На розігрітій сковороді з олією обсмажте кабачки і викладіть у миску.

Так само як і кабачки, обсмажте цибулю та моркву до золотистого кольору.

Змішайте моркву та цибулю з кабачками. Додайте цукор, перець, сіль, томатну пасту, часник видавлений через прес. Подрібніть все у блендері до стану пюре.

Викладіть масу в сотейник і тушкуйте під закритою кришкою 40 хвилин після закипання.

Подавайте страву до столу як теплою, так і холодною.

Поради

  • У процесі приготування обов'язково куштуємо ікру, все додаємо на свій смак.

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Дата публікації
Перегляди
37
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