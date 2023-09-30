"Есть целое поколение с промытыми мозгами": эксперт о проблемах деоккупации Донецка, Луганска и Крыма

Эксперт объяснил, почему с оккупированных в 2014 году территорий Украины будет трудно вытеснить идеологию "русского мира".

Эксперт по внешней и политике безопасности "Центра оборонных стратегий" Александр Хара говорит, что после деоккупации Донецка, Луганска и Крыма возникнут определенные проблемы с людьми, которым россияне годами промывали мозги идеологией "русского мира".

Об этом он сказал в эфире канала "Эспрессо".

"В Донецке, Луганске и Крыму уже есть целое поколение с промытыми мозгами, которое ненавидит нас и не понимает, что происходит на самом деле. Но с нынешними захваченными территориями юга Украины, ситуация другая. Я надеюсь, что большая часть, кто мог, все же таки уехали оттуда и угроза призыва их не коснется", — отметил эксперт.

Александр Хара также добавил, что Донетчина и Луганщина были опустошены россиянами.

"Производства были уничтожены. Наших сограждан на оккупированных территориях использовали как пушечное мясо. Убийство окупантов будет фактически частью решения той проблемы. Жаль, что так происходит, но они не жалеют местных, как и своих военных", — говорит эксперт.

Он отметил, что когда ВСУ вернут оккупированные территории, зомбированные люди останутся. Но когда будет понятно, что есть мощная власть, возможность проживать с социальным обеспечением и прочее, тогда выветрится вся эта идеология "русского мира",

"А ее пропагандисты и главари будут уничтожены или убегут", — резюмировал он.

Напомним, по данным аналитиков ISW, ВСУ продвинулись на Бахмутском направлении в районе Клищиевки.

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