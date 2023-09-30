"Є ціле покоління з промитими мізками": експерт про проблеми деокупації Донецька, Луганська та Криму

Експерт пояснив, чому з окупованих 2014 року територій України буде важко витіснити ідеологію "руского міру".

Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики "Центру оборонних стратегій" Олександр Хара говорить, що після деокупації Донецька, Луганська та Криму виникнуть певні проблеми з людьми, яким росіяни роками промивали мізки ідеологією "руского міру".

Про це він сказав в ефірі каналу "Еспресо".

"В Донецьку, Луганську та Криму, вже є ціле покоління з промитими мізками, яке ненавидить нас і не розуміє, що відбувається насправді. Але з нинішними захопленими територіями півдня України, ситуація інша. Я сподіваюсь, що більша частина, хто міг, все ж таки виїхали звідти і загроза призову їх не торкнеться", - зазначив експерт.

Олександр Хара також додав, що Донеччина та Луганщина була спустошена росіянами.

"Виробництва були знищені. Наших співгромадян на окупованих територіях використовували як гарматне м'ясо. Вбивство окупантів буде фактично частиною вирішення тієї проблеми. Шкода, що так відбувається, але вони не жаліють місцевих, як і своїх військових", - каже експерт.

Він зазначив, що коли ЗСУ повернуть окуповані території, зомбовані люди залишуться. Але коли буде зрозуміло, що є потужна влада, можливість проживати з соціальним забезпеченням та інше, тоді вивітриться вся ця ідеологія "руского міру",

"А її пропагандисти і ватажки будуть знищені або втечуть", - резюмував він.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку в районі Кліщіївки.

Читайте також: