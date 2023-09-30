ВМС та ГУР провели успішну спецоперацію – додому повернулись двоє десантників (відео)

Військово-Морські Сили ЗСУ разом з Головним управлінням розвідки провели успішну спецоперацію і евакуювали двох військовослужбовців-десантників з тимчасово окупованої території однієї з областей України.

Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Зазначається, що декілька тижнів тому управління розвідки ВМС з оперативних джерел отримало інформацію, що два військовослужбовці десантно-штурмових військ від початку повномасштабного вторгнення перебувають на тимчасово окупованій території, де брали участь у боях з окупантами.

Вони дістали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони перебували у нелегальному становищі та успішно переховувалися, завдяки місцевим мешканцям.

"Було прийнято рішення провести спеціальну операцію по порятунку та евакуації військовослужбовців, підготовку та проведення якої доручили спецпідрозділу ВМС "Ангели". У стислі терміни був підготовлений план евакуації, до реалізації якого також залучили Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, підрозділи якого забезпечували вогневе прикриття під час виходу групи. Завдяки спільним зусиллям днями двох військовослужбовців, які понад півтора роки перебували на окупованій території, вдалося вивести та на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

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