Окупанти "демілітаризували" школу в Херсоні: відео наслідків

У суботу, 30 вересня, російська окупаційна армія обстріляла деокупований Херсон. Росіяни поцілили у будівлю місцевого навчального закладу.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок удару РФ пошкоджено приміщення старшої та початкової школи. Минулося без жертв, наголосив керівник ОВА.

"Армія РФ "демілітаризувала" вікна, стіни, стелю і цілі навчальні класи", - додав Прокудін.

Росіяни "демілітаризували" школу в Херсоні

Як повідомлялося, протягом минулої доби росіяни поцілили у райони 31 населеного пункту області; територію та будівлю заводу, заклад громадського харчування у Херсоні.

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