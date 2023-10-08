Під час обстрілу передмістя Херсона постраждала 11-річна дівчинка

Поранену дитину госпіталізували, вона перебуває в комі.

У неділю, 8 жовтня, внаслідок терористично обстрілу російської армії селища Кіндийка біля Херсона поранення отримала 11-річна дівчинка. Дитину госпіталізували, вона перебуває в комі.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, під час обстрілу з лівого берега Дніпра, який розпочався близько 16:00, 11-річна дівчинка перебувала на подвір’ї біля свого будинку. Вона отримала численні поранення і тепер за її життя борються лікарі.

У прокуратурі Херсонської області уточнили, що у дитини множинні осколкові поранення, перелом руки та травма голови.

Правоохоронці додали, що окупанти обстріляли приміське селище міста Херсона, ймовірно, з артилерії уже вдруге за сьогодні.

За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, раніше через обстріл селища постраждали три літні жінки. Окупати вдарили по території поблизу церкви.

Загалом від початку доби 8 жовтня на Херсонщині поранення різного ступеня отримали 16 людей. Серед яких — 9-місячна дитина.

Нагадаємо, проти ночі 8 жовтня російська армія з артилерії била по Херсону та населених пунктах правобережжя. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, господарські споруди, газопровід, автотранспорт.

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