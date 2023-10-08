Стало известно, где находится певец Бруно Марс, оказавшийся под обстрелами в Тель-Авиве

Известный американский певец Бруно Марс наконец-то показался на глазах у поклонников.

Исполнитель должен был дать концерт в Тель-Авиве 7 октября, однако из-за атаки ХАМАС на Израиль шоу артиста отменили, а сам он перестал выходить на связь.

Долгое время поклонники были изрядно взволнованы за безопасность Бруно, ведь в это время город находится под активными атаками со стороны палестинских боевиков.

Однако израильские журналисты успели успокоить фанатов музыканта, пишет Times of Israel. В Instagram развлекательного шоу "Добрый вечер с Гаем Пайнсом" появились кадры, на которых Марс покидал Израиль. Певца заметить в аэропорту, где он вместе со своей командой отправлялся в Афины.

"Отвечая на ваш вопрос, после отмены шоу из-за войны, Бруно Марс покинул Израиль сегодня в 2 часа дня вместе с 60 членами экипажа. Он вылетел в Афины, а оттуда направится в Катар, чтобы продолжить свой тур", — пишут представители шоу.

Бруно Марс / Фото: скриншот с видео

Напомним, утром 7 октября палестинские группировки ХАМАС атаковали Израиль ракетами и прорвали линию обороны на юге страны. Уже второй день в стране продолжаются ожесточенные бои, а правительство Израиля впервые за 50 лет объявило состояние войны.

В эпицентре ужасных событий также оказалась известная украинская певица — она рассказала, что с ней происходит и удалось ли ей покинуть страну.

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