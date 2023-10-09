В Херсонской области оккупанты убили мужчину

В результате обстрела российскими захватчиками села Антоновка на Херсонщине погиб один человек.

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Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"Сегодняшние российские обстрелы унесли жизни человека. В Антоновке погиб 50-летний мужчина", — говорится в сообщении.

Кроме того, Прокудин добавил, что детали гибели мужчины устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 октября россияне снова обстреливали Херсон и область.

Кроме того, мы ранее информировали, что в результате террористического обстрела российской армии поселка Киндыйка возле Херсона ранения получила 11-летняя девочка.

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