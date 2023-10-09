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На Херсонщині окупанти вбили чоловіка

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Херсонщині окупанти вбили чоловіка

Обстріл. Скриншот / Telegram

Деталі загибелі наразі встановлюються.

Внаслідок обстрілу російськими загарбниками села Антонівка, що на Херсонщині, загинув один чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Сьогоднішні російські обстріли забрали життя людини. В Антонівці загинув 50-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Прокудін додав, що деталі загибелі чоловіка наразі встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 жовтня росіяни знову обстрілювали Херсон та область.

Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок терористично обстрілу російської армії селища Кіндийка біля Херсона поранення отримала 11-річна дівчинка.

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Дата публікації
Перегляди
48
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