На Херсонщині окупанти вбили чоловіка

Деталі загибелі наразі встановлюються.
Внаслідок обстрілу російськими загарбниками села Антонівка, що на Херсонщині, загинув один чоловік.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
"Сьогоднішні російські обстріли забрали життя людини. В Антонівці загинув 50-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Прокудін додав, що деталі загибелі чоловіка наразі встановлюються.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 жовтня росіяни знову обстрілювали Херсон та область.
Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок терористично обстрілу російської армії селища Кіндийка біля Херсона поранення отримала 11-річна дівчинка.
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