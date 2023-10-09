Иран помог ХАМАСу подготовить атаку на Израиль — WSJ

Окончательное "добро" к началу нападения было дано в прошлый понедельник в Бейруте.

Иран в течение нескольких недель помогал боевикам террористической группировки ХАМАС готовить атаку на Израиль.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова высокопоставленных членов ХАМАС и Хезболлы.

"Офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана работали с ХАМАС с августа, чтобы разработать воздушные, наземные и морские вторжения — самый значительный прорыв границ Израиля со времен войны Судного дня 1973 года", — говорится в сообщении.

Детали атаки были согласованы с боевиками во время нескольких встреч в Бейруте, в которых принимали участие представители КСИР и четырех поддерживаемых Ираном группировок боевиков, среди которых ХАМАС, удерживающий власть в Газе, и Хезболла, шиитская боевая группировка и политическая фракция в Ливане.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что его странаподдерживает "право палестинцев на самооборону", и обвинил Израиль в создании угрозы безопасности региона.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден объявит о новой военной помощи Израилю из-за нападения на страну палестинского исламского движения ХАМАС.

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