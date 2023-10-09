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Астрологический прогноз на 9 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
277
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 9 октября

Утес - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда в обществе будут царить преимущественно доброжелательные и спокойные отношения. Можно, несмотря на выходные, приступать к реализации серьезных проектов – планировать их и определяться с тактикой и стратегией. 

Символ дня: Утес. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый. 

Счастливые камни дня: обсидиан, нефрит. 

За какую часть тела отвечает: область подмышек. 

Болезни дня: болезни этого дня чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо без промедления обращаться к врачу и следовать его рекомендациями. 

Питание дня: необходимо максимально сократить употребление жидкости – причем, это касается не только напитков, но и супов. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Дачные работы дня: можно благоустраивать дачный участок. 

Магия и мистика дня: хороший результат даст гадание на картах – особенно, если задать вопрос о личной жизни. 

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о внутренних проблемах человека. 

Табу дня: можно заниматься любыми домашними делами, кроме уборки в шкафах - ее лучше перенести на другой день. 

Цитата дня: «Кто время выиграл, тот выиграл в итоге» (Мольер). 

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Дата публикации
Просмотры
277
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