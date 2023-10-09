Астрологический прогноз на 9 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда в обществе будут царить преимущественно доброжелательные и спокойные отношения. Можно, несмотря на выходные, приступать к реализации серьезных проектов – планировать их и определяться с тактикой и стратегией.
Символ дня: Утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.
Счастливые камни дня: обсидиан, нефрит.
За какую часть тела отвечает: область подмышек.
Болезни дня: болезни этого дня чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо без промедления обращаться к врачу и следовать его рекомендациями.
Питание дня: необходимо максимально сократить употребление жидкости – причем, это касается не только напитков, но и супов.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: можно благоустраивать дачный участок.
Магия и мистика дня: хороший результат даст гадание на картах – особенно, если задать вопрос о личной жизни.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о внутренних проблемах человека.
Табу дня: можно заниматься любыми домашними делами, кроме уборки в шкафах - ее лучше перенести на другой день.
Цитата дня: «Кто время выиграл, тот выиграл в итоге» (Мольер).
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