Астрологический прогноз на 9 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда в обществе будут царить преимущественно доброжелательные и спокойные отношения. Можно, несмотря на выходные, приступать к реализации серьезных проектов – планировать их и определяться с тактикой и стратегией.

Символ дня: Утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.

Счастливые камни дня: обсидиан, нефрит.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни этого дня чреваты серьезными осложнениями, поэтому необходимо без промедления обращаться к врачу и следовать его рекомендациями.

Питание дня: необходимо максимально сократить употребление жидкости – причем, это касается не только напитков, но и супов.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Дачные работы дня: можно благоустраивать дачный участок.

Магия и мистика дня: хороший результат даст гадание на картах – особенно, если задать вопрос о личной жизни.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о внутренних проблемах человека.

Табу дня: можно заниматься любыми домашними делами, кроме уборки в шкафах - ее лучше перенести на другой день.

Цитата дня: «Кто время выиграл, тот выиграл в итоге» (Мольер).

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