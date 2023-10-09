Боевики ХАМАС обстреляли аэропорт в Ашкелоне (видео)

Боевики террористической группировки ХАМАС дважды обстреляли аэропорт в городе Ашкелон.

Также читайте Израиль просит у США дополнительное оружие и средства ПВО — CNN

Об этом информирует Times of Israel.

Сообщается, что террористы дважды обстреляли город ночью. Одна из ракет попала в двухэтажное здание из-за чего пострадал 8-летний ребенок.

Местные медики пока оказывают всю необходимую помощь пострадавшим из-за обстрела.

В свою очередь боевики ХАМАС заявили, что выпустили по Ашкелону 100 ракет.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран в течение нескольких недель помогал боевикам террористической группировки ХАМАС готовить атаку на Израиль.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден объявит о новой военной помощи Израилю из-за нападения на страну палестинского исламского движения ХАМАС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.