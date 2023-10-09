Боевики ХАМАС обстреляли аэропорт в Ашкелоне (видео)

Из-за попадания в жилой дом пострадал ребенок.
Боевики террористической группировки ХАМАС дважды обстреляли аэропорт в городе Ашкелон.
Об этом информирует Times of Israel.
Сообщается, что террористы дважды обстреляли город ночью. Одна из ракет попала в двухэтажное здание из-за чего пострадал 8-летний ребенок.
Местные медики пока оказывают всю необходимую помощь пострадавшим из-за обстрела.
В свою очередь боевики ХАМАС заявили, что выпустили по Ашкелону 100 ракет.
Напомним, ранее сообщалось, что Иран в течение нескольких недель помогал боевикам террористической группировки ХАМАС готовить атаку на Израиль.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден объявит о новой военной помощи Израилю из-за нападения на страну палестинского исламского движения ХАМАС.
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