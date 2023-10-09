Пенс обвинил Трампа и его последователей в войне в Украине и Израиле

Пенс напомнил, что российское вторжение в Украину и нападение ХАМАСа на Израиль были неспровоцированы.

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс осудил риторику своих однопартийцев из Республиканской партии, которые, по его мнению, только способствуют агрессии против Украины и Израиля.

Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Сначала Пенс подверг критике действующего президента США Джо Байдена, комментируя нападение террористической группировки ХАМАС на Израиль. Он заявил, что именно попытки администрации Байдена договориться с Ираном "создали условия для этого беспрецедентного террористического нападения".

"Но я также считаю, что такое происходит, когда такие ведущие голоса, как Дональд Трамп, Вивек Рамсвами и Рон Десантис, сигнализируют об уходе Америки от роли лидера свободного мира", – подчеркнул он.

Политик отметил, что российское вторжение в Украину и нападение ХАМАСа на Израиль были неспровоцированы и поднимают вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты действовать как лидеры свободного мира.

"Фото и видео, крающие сердце, поступающие из обоих этих театров боевых действий, напоминают нам, что Америка является незаменимым лидером свободного мира. И если я буду президентом Соединенных Штатов, мы будем руководствоваться американской силой", – подытожил Пенс.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп обвинил в нападении ХАМАС на Израиль "доллары американских налогоплательщиков".

Кроме того, мы ранее информировали, что сын Трампа заявил, что через два дня войны в Израиле увидел больше видео, чем из Украины.

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