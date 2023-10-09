Израиль просит у США дополнительное оружие и средства ПВО — CNN

Запросы по оружию будут зависеть от того, сколько будет продолжаться операция против ХАМАСа.

Израиль пригласил в Соединенные Штаты системы противовоздушной обороны и управляемые бомбы на фоне вторжения боевиков террористической группировки ХАМАС.

Об этом информирует CNN.

Израильский военный чиновник сообщил журналистам, что Израиль просит США о поставках средств ПВО и управляемых бомб.

Он заявил, что Израиль просит у США передать комплекты Joint Direct Attack Munitions (JDAM), превращающие неуправляемую бомбу в высокоточное оружие. Они необходимы ЦАХАЛу для нанесения ударов по объектам ХАМАСа в Секторе Газа.

Кроме того, израильские силы могут запросить дополнительные средства защиты, но это будет зависеть от того, сколько будет продолжаться операция против ХАМАСа.

"Как и если будут развиваться другие события, нам понадобятся и другие средства", — сказал чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали подготовку к возможной эвакуации своих граждан с территории Израиля.

Кроме того, мы ранее информировали, что США направляют свою авианосную группу кораблей в восточную часть Средиземного моря из-за нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль.

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