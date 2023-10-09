Ізраїль просить у США додаткову зброю та засоби ППО — CNN

Запити щодо зброї будуть залежати від того, скільки триватиме операція проти ХАМАСу.

Ізраїль запросив у Сполучених Штатів системи протиповітряної оборони та керовані бомби на тлі вторгнення бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.

Про це інформує CNN.

Ізраїльський військовий чиновник повідомив журналістам, що Ізраїль просить США про поставки засобів ППО та керовані бомби.

Він заявив, що Ізраїль просить у США передати комплекти Joint Direct Attack Munitions (JDAM), які перетворюють некеровану бомбу на високоточну зброю. Вони необхідні ЦАХАЛу для завдавання ударів по об'єктах ХАМАСу у Секторі Гази.

Крім того, ізраїльські сили можуть запросити додаткові засоби захисту, але це буде залежати від того, скільки триватиме операція проти ХАМАСу.

"Як і якщо розвиватимуться інші події, нам знадобляться й інші кошти", - сказав урядовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати почали підготовку до можливої евакуації свої громадян з території Ізраїлю.

Крім того, ми раніше інформували, що США направляють свою авіаносну групу кораблів до східної частини Середземного моря через напад палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль.

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