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Бойовики ХАМАС обстріляли аеропорт в Ашкелоні (відео)

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Бойовики ХАМАС обстріляли аеропорт в Ашкелоні (відео)

Обстріл у Ізраїлі / Фото: reuters.com

Через попадання в житловий будинок постраждала дитина.

Бойовики терористичного угруповання ХАМАС двічі обстріляли аеропорт у місті Ашкелон.

Про це інформує Times of Israel.

Повідомляється, що терористи двічі обстріляли місто протягом ночі. Одна з ракет влучила у двоповерховий будинок через що постраждала 8-річна дитина.

Місцеві медики наразі надають всю необхідну допомогу постраждалим через обстріл.

В свою чергу бойовики ХАМАСу заявили, що випустили по Ашкелону 100 ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран протягом кількох тижнів допомагав бойовикам терористичного угруповання ХАМАС готувати атаку на Ізраїль.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден оголосить про нову військову допомогу Ізраїлю через напад на країну палестинського ісламського руху ХАМАС.

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Дата публікації
Перегляди
711
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