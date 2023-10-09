В Украину вернули еще 9 детей с оккупированных территорий Херсонщины

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в Украину удалось вернуть еще девять детей в возрасте от 5 до 14 лет, которые находились на временно оккупированной территории области.

Об этом он написал в Telegram.

"Отныне в комфортных условиях и психологической безопасности будут жить пятеро девочек и четверо мальчиков. Возраст детей — от 5 до 14 лет", — говорится в сообщении.

Он также добавил, что достичь этого удалось организации Save Ukraine при поддержке Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В целом, с начала 2023 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 121 ребенка из Херсонской области.

Напомним, в конце сентября в Украину из временной оккупации удалось вернуть двух братьев – 13-летнего Кирилла и 4-летнего Сергея (фото).

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