"Київстар" зробив заяву про начебто "арешт 100% активів"

В компанії запевнили, що "Київстар" працює у звичному режимі, а підсанкційні особи не є його кінцевими бенефіціарними власниками.

У компанії "Київстар" спростували інформацію ЗМІ про начебто арешт 100% активів. Там пояснили, що насправді йдеться виключно про корпоративні права, а це не впливає на операційну діяльність компанії.

Про це йдеться у пресрелізі "Київстар", переданому ТСН.ua.

В компанії нагадали, що 6 жовтня на сайті СБУ та Офісу генпрокурора з’явилось повідомлення про "накладення арешту на активи 20 українських компаній на загальну суму понад 17 млрд грн. Це цінні папери та корпоративні права операторів мобільного зв’язку, виробника мінеральних вод, фінансових та страхових компаній, а також інших вітчизняних підприємств".

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"У ряді ЗМІ зявились повідомлення про "арешт 100% активів Київстару", що не відповідає дійсності, оскільки насправді йдеться виключно про корпоративні права, що не впливає на операційну діяльність компанії", – зазначається у пресрелізі.

VEON та "Київстар" не отримували повідомлені від судів

Там також повідомили, що наразі ні VEON, ні "Київстар" не отримували жодних офіційних повідомлень від українських органів влади та судів.

У компанії поінформували, що законним власником "Київстар" залишається компанія VEON зі штаб-квартирою в Амстердамі, яка котирується на біржах Nasdaq та Euronext і має міжнародну базу інвесторів.

"За повної підтримки VEON "Київстар" продовжує зосереджуватися на обслуговуванні 24 мільйонів абонентів, здійснює господарську діяльність у звичайному режимі та спрямовує свої зусилля на підтримку української економіки", – йдеться в заяві компанії.

Там наголосили, що підсанкційні особи не є кінцевими бенефіціарними власниками "Київстару", а володіють міноритарними частками. Ці частки не дозволяють здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність "Київстару" та не приносять дивідендів від діяльності компанії.

"Компанія Київстар працює у звичному режимі, надає 24 млн абонентам високоякісні послуги цифрового електронного звязку, і є надійним партнером держави і суспільства", – вказано у пресрелізі.

Також наголошується на незмінності планів компанії щодо інвестицій в Україну на 600 млн дол. у найближчі кілька років.

Арешт активів трьох українських олігархів

Нагадаємо, 6 жовтня стало відомо, що суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Видання "Європейська правда" з посиланням на власні джерела повідомляло, що серед арештованих активів – начебто 100% ПрАТ "Київстар", контрольованих цими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd. Також повідомлялося, що під арештом опинились і частки вже самого "Київстару" в інших компаніях, зокрема ТОВ "Хелсі Україна".

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