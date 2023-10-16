Чому ХАМАС воює проти Ізраїлю: історія їхнього конфлікту

2023 року на території Ізраїлю та сектору Гази спалахнув черговий конфлікт. Терористи ХАМАС називають Ізраїль "окупантами" та вимагають покинути "їхні території". Ізраїль ж вважає ці землі своїми.

Кореспондентка ТСН Ірина Коваленко дослідила причини конфлікту між Ізраїлем та Палестиною.

Дві тисячі років гонінь євреїв: як вони втратили свою державу

Понад тисячу років тому на сучасній території Ізраїлю розташовувалося Ізраїльське царство. Згодом царство захопив Вавилон. А потім ці землі стали Юдеєю - провінцією Римської імперії. Дуже войовничою провінцією. Унаслідок чергової війни з римлянами нападники зруйнували головну святиню іудаїзму - Єврейський храм. Від якого лишилася - лише одна стіна. Тепер ми знаємо це, як Стіну плачу. І від 69 року нашої ери - євреї мандрують країнами світу без своєї держави. Майже дві тисячі років гонінь і переселень.

Як виникла ідея створення сучасного Ізраїлю

У 1896 року єврей Теодор Герцль дійшов думки, що у власній національній єврейській державі ніхто євреям не чинитиме утисків. Так і виник сіонізм. Теодор Герцль видав брошуру під назвою "Юдейська держава". Де він пропонував Франції, Німеччині, Великій Британії надати євреям землю для створення своєї держави. Варіанти – Аргентина і Палестина.

І якраз в той час війська Антанти під час Першої світової вибили Османську імперію з Єрусалима. І контроль над територією, що вже довгий час іменувалась Палестиною, отримала Велика Британія. І вона була не проти утворення тут ізраїльської держави. Але проти були араби. Саме вони були господарями цієї землі до османів. І з 7 століття вважали Палестину своєю. Хоча держави - так і не створили.

Війна між Ізраїлем та ХАМАСом / Фото: Associated Press

Перша Алія, тобто повернення євреїв до землі обітованої, почалася після Першої світової. І що цікаво - євреї, переселяючись, купували собі землю, де планували жити. Почали виникати конфлікти.

Все змінилося 1947 року, коли Генасамблея ООН, врахувавши неймовірні страждання євреїв під час Голокосту у Другій світовій, оголосила план розподілу Палестини на єврейську і арабську держави. Радянський Союз, між іншим, який весь час був на боці арабів - раптом теж сказав "так".

Війна Ізраїлю за незалежність

14 травня 1948 року Єврейська національна рада проголосила створення держави Ізраїль. А вже в ніч проти 15 травня єгипетські літаки бомбили Тель-Авів. Армії 5 арабських держав - Єгипту, Йорданії, Іраку, Сирії та Лівану – ввели війська.

Ця палестинська війна в історії євреїв називається війною за незалежність. Ізраїль вистояв і забрав частину територій, виділених ООН для палестинської держави, і став контролювати частину Єрусалима.

Наступний глобальний конфлікт, відомий як "шестиденна війна", повністю інспірований Москвою. Радянські дипломати переконали Єгипет і Сирію, що Ізраїль - задумав напад. Єгипет направив вимогу до ООН прибрати миротворців, що патрулювали лінію припинення вогню - і ООН їх вивела. Далі - 5 арабських країн оголосили мобілізацію. Кремль розірвав з Ізраїлем дипломатичний зв'язок і наситив Єгипет власною зброєю. Тоді Ізраїль наніс раптовий удар по єгипетських аеродромах і переміг у війні.

Як завершились конфлікти

"Ситуація, яка склалася нині остаточно сформувалася від 1988 року: коли в Алжирі було проголошено Палестинську державу на Західному боці Йордану та секторі Газа. З яких - Ізраїль добровільно вивів всі свої поселення. Цю державу визнали 138 держав - зі 193. Але Ізраїль діє згідно з угодою 1994 року, укладеною в Осло між Ізраїлем і Організацією Визволення Палестини: що передбачає лише автономію і створення Палестинської національної адміністрації", - зазначає Ірина Коваленко.

2012 року за підсумками голосування в Генасамблеї - ООН надала Палестині статус держави-спостерігача при Організації Об'єднаних Націй, яка не є її членом.

ЦАХАЛ / Фото: Associated Press

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