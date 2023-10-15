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Кривава атака ХАМАС зруйнувала відносини Нетаньягу та Путіна - WSJ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Кривава атака ХАМАС зруйнувала відносини Нетаньягу та Путіна - WSJ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент РФ Володимир Путін / Фото: Associated Press

Путін - один з небагатьох світових лідерів, який не висловити співчуття Нетаньягу через загибель ізраїльтян під час нападу ХАМАС.

Після нападу бойовиків ХАМАС дипломатичним відносинам прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та російського президента-диктатора Володимира Путіна прийшов кінець.

Про це йдеться у статті Wall Street Journal.

Автори видання звертають увагу, що Нетаньягу підтримував із РФ відносини, навіть попри повномасштабне вторгнення Путіна до України та зміцнення відносин із ворогом Ізраїля - Іраном. Через "теплі відносини" із Росією Нетаньягу відмовився надавати Києву летальну допомогу або системи протиповітряної оборони.

"Тепер, після смертоносної атаки підтримуваних Іраном бойовиків ХАМАС на Ізраїль, ці розмови, схоже, припинилися", - йдеться на сайті. 

Журналісти зазначають, що Путін - один з небагатьох світових лідерів, який не висловити співчуття Нетаньягу у зв'язку із загибеллю понад 1300 ізраїльтян, вбитих ХАМАСом під час атаки 7 жовтня.

"Припинення угоди між Росією та Ізраїлем підкреслює більш широкі тектонічні зрушення, що відбуваються в ролі Росії на Близькому Сході відтоді, як Путін розпочав війну в Україні", - вважають автори інформаційного агентства.

Як раніше повідомляли, Іран пригрозив Ізраїлю втрутитись у війну.

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Дата публікації
Перегляди
1286
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