У Хмельницькому спрацювали сили ППО - очільник міста

В Україні пролунали відбої повітряної тривоги в областях.

Об 05:18 відбій повітряної тривоги пролунав і в Хмельницькому.

Про це повідомив очільник міста Олександр Симчишин у повідомленні у соціальних мережах.

"Дякуємо силам ППО за роботу і захист! Тримаймо стрій!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Хмельницькому пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях.

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