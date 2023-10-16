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У Хмельницькому спрацювали сили ППО - очільник міста

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1556
Час на прочитання
1 хв
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У Хмельницькому спрацювали сили ППО - очільник міста

Українські захисники відбили ворожу атаку

В Україні пролунали відбої повітряної тривоги в областях.

Об 05:18 відбій повітряної тривоги пролунав і в Хмельницькому. 

Про це повідомив очільник міста Олександр Симчишин у повідомленні у соціальних мережах. 

"Дякуємо силам ППО за роботу і захист! Тримаймо стрій!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в Хмельницькому пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях

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Перегляди
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