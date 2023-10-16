У Хмельницькому спрацювали сили ППО - очільник міста

В Україні пролунали відбої повітряної тривоги в областях.
Об 05:18 відбій повітряної тривоги пролунав і в Хмельницькому.
Про це повідомив очільник міста Олександр Симчишин у повідомленні у соціальних мережах.
"Дякуємо силам ППО за роботу і захист! Тримаймо стрій!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Хмельницькому пролунали звуки вибухів під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях.
Читайте також: