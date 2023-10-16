Ворожі безпілотники продовжують рухатися українськими областями - ПС ЗСУ

Кілька груп "Шахедів" на Вінниччині рухаються у напрямку Хмельниччини та Житомирщини.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

"На Дніпропетровщині група "Шахедів" рухається у напрямку Кіровоградської області! На Херсонщині – у напрямку Миколаївщини!", - йдеться у повідомленні.

У низці областей знову оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.