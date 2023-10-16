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Ворожі безпілотники продовжують рухатися українськими областями - ПС ЗСУ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Ворожі безпілотники продовжують рухатися українськими областями - ПС ЗСУ

Ворог продовжує використовувати безпілотники / Фото: ТСН.ua

Російські дрони продовжують кружляти Україною

Кілька груп "Шахедів" на Вінниччині рухаються у напрямку Хмельниччини та Житомирщини.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

"На Дніпропетровщині група "Шахедів" рухається у напрямку Кіровоградської області! На Херсонщині – у напрямку Миколаївщини!", - йдеться у повідомленні.

У низці областей знову оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях

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Перегляди
1323
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