Ворожі безпілотники продовжують рухатися українськими областями - ПС ЗСУ

Російські дрони продовжують кружляти Україною
Кілька груп "Шахедів" на Вінниччині рухаються у напрямку Хмельниччини та Житомирщини.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
"На Дніпропетровщині група "Шахедів" рухається у напрямку Кіровоградської області! На Херсонщині – у напрямку Миколаївщини!", - йдеться у повідомленні.
У низці областей знову оголошена повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. Не нехтуйте особистою безпекою.
Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях.
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