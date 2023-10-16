Ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Наразі бойове чергування крім підводного човна несуть ще 2 фрегати.

Про це інформують Сили оборони півдня України у повідомленні у соціальних мережах.

Сумарний залп "Калібрів" може сягати 20.

Рівень ракетної загрози оцінено як дуже високий.

"Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, не зволікаючи переходьте в укриття", - йдеться у повідомленні.

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