Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море

Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море.
В настоящее время боевое дежурство кроме подводной лодки несут еще 2 фрегата.
Об этом сообщает Силы обороны юга Украины в сообщении в социальных сетях.
Суммарный залп "Калибров" может достигать 20.
Уровень ракетной угрозы оценен как очень высокий.
"Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, не мешкая переходите в укрытие", — говорится в сообщении.
Читайте также:
- Эксперт назвал цель массированных ударов дронами по Украине
- Ночная атака армии РФ дронами и "Искандером": сколько воздушных целей уничтожено
- Украинские военные удерживают позиции под Роботиным – ISW