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Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
572
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Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море

Уровень ракетной угрозы оценен как очень высокий. / Фото: Associated Press

Враг нарастил присутствие ракетоносителей в Черном море.

В настоящее время боевое дежурство кроме подводной лодки несут еще 2 фрегата.

Об этом сообщает Силы обороны юга Украины в сообщении в социальных сетях.

Суммарный залп "Калибров" может достигать 20.

Уровень ракетной угрозы оценен как очень высокий.

"Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, не мешкая переходите в укрытие", — говорится в сообщении.

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Дата публикации
Просмотры
572
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