Враг увеличил количество ракетоносителей в Черном море

В настоящее время боевое дежурство кроме подводной лодки несут еще 2 фрегата.

Об этом сообщает Силы обороны юга Украины в сообщении в социальных сетях.

Суммарный залп "Калибров" может достигать 20.

Уровень ракетной угрозы оценен как очень высокий.

"Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги, не мешкая переходите в укрытие", — говорится в сообщении.

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