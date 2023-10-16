Воздушные Силы ВСУ предостерегли о вражеских беспилотниках

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.
"Шахеды" двигаются на севере Николаевщины и Кировоградщины, а также следуют в направлении Черкасщины.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Несмотря на то, что в большинстве украинских областей раздался сигнал отбоя воздушной тревоги, в некоторых остается актуальной опасность атаки враждебными беспилотниками.
"Шахеды" в Кировоградской области двигаются на Умань!", — говорится в сообщении украинских военных.
Напомним, что ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности для нескольких областей: находитесь в укрытиях.
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