Повітряні Сили ЗСУ застерегли про ворожі безпілотники

"Шахеди" рухаються на півночі Миколаївщини та на Кіровоградщині, а також прямують у напрямку Черкащини.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Попри те, що у більшості українських областей пролунав сигнал відбої повітряної тривоги, у деяких ще залишається актуальною небезпека атаки ворожими безпілотниками.

""Шахеди" на Кіровоградщині рухаються на Умань!", - йдеться у повідомленні українських військових.

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях.

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