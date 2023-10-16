Повітряні Сили ЗСУ застерегли про ворожі безпілотники

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
"Шахеди" рухаються на півночі Миколаївщини та на Кіровоградщині, а також прямують у напрямку Черкащини.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Попри те, що у більшості українських областей пролунав сигнал відбої повітряної тривоги, у деяких ще залишається актуальною небезпека атаки ворожими безпілотниками.
""Шахеди" на Кіровоградщині рухаються на Умань!", - йдеться у повідомленні українських військових.
Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях.
Читайте також: