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Повітряні Сили ЗСУ застерегли про ворожі безпілотники

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Повітряні Сили ЗСУ застерегли про ворожі безпілотники

Україною рухаються ворожі безпілотники / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

"Шахеди" рухаються на півночі Миколаївщини та на Кіровоградщині, а також прямують у напрямку Черкащини.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

Попри те, що у більшості українських областей пролунав сигнал відбої повітряної тривоги, у деяких ще залишається актуальною небезпека атаки ворожими безпілотниками. 

 ""Шахеди" на Кіровоградщині рухаються на  Умань!", - йдеться у повідомленні українських військових. 

Нагадаємо, що раніше українські військові попередили про ракетну небезпеку для кількох областей: перебувайте в укриттях

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Дата публікації
Перегляди
618
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