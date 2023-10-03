Ночная атака армии РФ дронами и "Искандером": сколько воздушных целей уничтожено

В ночь на вторник, 3 октября, российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным беспилотником "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Силы ПВО уничтожили на юге и востоке страны 30 воздушных целей.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Всего силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 30 воздушных целей: 29 "Shahed-131/136" и одну крылатую ракету "Искандер-К"", — говорится в сообщении.

Россияне совершали пуски из временно аннексированного Крыма: Shahed летели из мыса Чауда, а "Искандер" – из района Джанкой.

Во время воздушной тревоги в южных и восточных областях сработала противовоздушная оборона. Вражеские цели уничтожили в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в Николаевской и Днепропетровской областях.

Ночная атака РФ

После полуночи в ряде областей была объявлена тревога. Тогда воздушные силы предупредили об угрозе беспилотников.

Во время воздушной тревоги в Днепропетровской области прогремели взрывы. В частности, было громко в Днепре и Павлограде.

Утром в Днепропетровской ОВА рассказали о ночной атаке и "прилете" в регионе. Силы ПВО сбили 13 беспилотников и крылатую ракету. Впрочем, попадание произошло в Павлограде.

Также известно, что ночью над Николаевщиной было сбито 16 "Shahed-136/131". В регионе тревога продолжалась более трех часов: с 00:31 до 03:34.

Читайте также: