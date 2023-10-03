Нічна атака армії РФ дронами та "Іскандером": скільки повітряних цілей знищено

Вночі проти вівторка, 3 жовтня, російські окупанти атакували Україну 31 ударним безпілотником "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Сили ППО знищили на півдні та сході країни 30 повітряних цілей.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 30 повітряних цілей: 29 "Shahed-131/136" та одну крилату ракету "Іскандер-К", - йдеться у повідомленні.

Росіяни здійснювали пуски з тимчасово анексованого Криму: Shahed летіли з мису Чауда, а "Іскандер" - з району Джанкой.

Під час повітряної тривоги у південних та східних областях спрацювала протиповітряна оборона. Ворожі цілі знищили у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей.