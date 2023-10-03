Эксперт назвал цель массированных ударов дронами по Украине

Российская армия начала сезон ударов по энергетической системе Украины, массово применяя беспилотники Shahed. Таким образом, Москва пытается уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины и хочет заставить отказаться от зерновой сделки.

Об этом в эфире "Общественного радио" заявил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Он отмечает, что российские оккупанты также значительное внимание уделяют атакам по украинским портам. По словам Лакийчука, если не учитывать выпущенных кафиров дронов на фронте, то речь идет о рекордном количестве беспилотников, выпущенных по этим объектам.

"Свидетельствует о том, что оккупанты начали осенний сезон", – объяснил он.

Лакийчук считает, что такие действия РФ преследуют две цели: попытка заставить Украину отказаться от зерновой сделки и стремление у Кремля уничтожить энергетическую инфраструктуру. Эксперт предполагает, что вероятный показатель увеличения количества ударных дронов будет зависеть от нескольких факторов, в частности от того, как россияне смогут освоить текущее производство модернизированных иранских дронов Shahed.

Как сообщалось, спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат спрогнозировал, чем Россия будет атаковать Украину осенью-зимой. Да, он отмечает, что Кремль увеличит количество дроновых атак по Украине, но уменьшит ракетные.

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