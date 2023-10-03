Експерт назвав мету масованих ударів дронами по Україні

Російська армія розпочала сезон ударів по енергетичній системі України, масово застосовуючи безпілотники Shahed. Таким чином Москва намагається знищити енергетичну інфраструктуру України і хоче примусити відмовитися від зернової угоди

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Він наголошує, що російські окупанти також значну увагу приділяють атакам по українських портах. За словами Лакійчука, якщо не враховувати випущених окупантами дронів на фронті, то йдеться про рекордну кількість безпілотників, які випущені по цих об'єктах.

"Свідчить про те, що окупанти розпочали осінній сезон", – пояснив він.

Лакійчук вважає, що такі дії РФ мають на меті дві цілі: намагання примусити Україну відмовитися від зернової угоди та прагнення у Кремля знищити енергетичну інфраструктуру. Експерт припускає, що ймовірний показник збільшення кількості ударних дронів залежатиме від кількох факторів, зокрема, від того, як росіяни зможуть освоїти поточне виробництво модернізованих іранських дронів Shahed.

Як повідомлялося, речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат спрогнозував, чим Росія буде атакувати Україну восени-взимку. Так, він наголошує, що Кремль збільшить кількість дронових атак по Україні, але зменшить ракетні.

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