Россия обвинила в терроризме Буданова и других военачальников

Следком планирует объявить украинских военных командующих в розыск и заочно арестовать их.

Следственный комитет России выдвинул заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Кроме обвинений в адрес Буданова, Следком РФ также предъявил обвинения командующему ВВС Украины Николаю Олещуку и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурденюку.

Российские следователи утверждают, что собрали доказательства якобы "причастности высшего военного руководства Украины к атакам российских регионов беспилотниками".

Также сообщается, что российский Следком объявит в розыск Буданова и других военачальников и заочно арестует их.

К слову, ранее министр обороны Украины Рустэм Умеров предупредил, что государство будет отвечать на новые атаки России по энергетической инфраструктуре, и для этого требуется больше оружия, в том числе истребителей.

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