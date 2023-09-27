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Украина будет отвечать, если Россия снова будет бить по энергетике — Минобороны

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Украина будет отвечать, если Россия снова будет бить по энергетике — Минобороны

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров / Фото: РБК-Украина

Российские оккупанты зимой снова сосредоточятся на ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

Украина не оставит без ответа новые атаки России на энергетическую инфраструктуру, но требует большего оружия, в том числе многоцелевых истребителей.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что российские оккупанты зимой снова сосредоточятся на ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

"Но мы будем отвечать", – сказал Умеров.

Он заявил, что украинским военным нужно как можно быстрее получить многоцелевые истребители, что поможет добиться больших успехов в контрнаступлении.

"Нам нужно больше оружия, которое сменит игру. Надеюсь, скоро прибудут многоцелевые истребители, и мы достигнем прогресса. Нам нужно это оружие, чтобы вернуть территории и иметь преимущество на поле боя", — сказал Умеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Энергоатом вывел на максимальную мощность все семь атомных энергоблоков.

Кроме того, мы ранее информировали, что энергетическая отрасль объединила усилия для подготовки к зиме.

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Дата публикации
Просмотры
192
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