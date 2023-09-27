Курс валют на 27 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 27 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро снизился еще на 11 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,76 грн (-11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,40 грн (-1 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,20 – 37,80 грн

"Сбербанк" — 37,65 — 38,30 грн

"Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,50 грн

"ПУМБ" – 37,65 – 38,40 грн

"Укрсиббанк" – 37,50 – 38,10 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Сбербанк" — 40,35 — 41,35 грн

"Укрэксимбанк" – 40,45 – 41,45 грн

"ПУМБ" – 40,25 – 41,25 грн

"Укрсиббанк" – 39,75 – 40,75 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,47 – 8,67 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,05 грн

"Укрэксимбанк" – 8,50 – 8,95 грн

"ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 38,50 грн. За евро в обменниках предлагается 40,80 грн. Продают по 41,80 грн.

Как сообщалось, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара в октябре. Отмечается, что второй месяц осени не принесет больших курсовых колебаний на наличном рынке.

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