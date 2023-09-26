Погода 27 сентября: в среду в Украине будет по-летнему тепло

Осадков не будет.

В среду, 27 сентября, в Украине будет тепло. Осадков не предполагается. Температура – до +30°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине будет облачно. Без осадков. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В Украине ночью температура воздуха будет +9-14°. Днем на подавляющем большинстве территории воздух прогреется до +23-28°. Теплее ночью будет на юге страны: ночью +13-18 °, днем +25-30 °. В Карпатах столбики термометров покажут ночью 6-11° тепла, а днем 17-22° выше нуля.

Прогноз погоды в Украине на 27 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и области будет облачно. Осадков синоптики не прогнозируют. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с.

В Киевской области ночью температура будет +9-14 °, днем поднимется до +23-28 °. В Киеве ночью столбики термометров покажут +12-14° тепла, а днем – 24-26° тепла.

Напомним, метеорологиня Наталья Птуха рассказала, порадуют ли последние дни сентября теплом. Так, к концу этой недели благодаря антициклону в Украине средняя дневная температура составит +22-27°.

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