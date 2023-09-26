Погода 27 вересня: у середу в Україні буде по-літньому тепло

Опадів не буде.
У середу 27 вересня в Україні буде тепло. Опадів не передбачається. Температура - до +30°.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В Україні буде невелика хмарність. Без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
В Україні вночі температура повітря становитиме +9-14°. Вдень на переважній більшості території повітря прогріється до +23-28°. Тепліше вночі буде на півдні країни: вночі +13-18°, вдень +25-30°. В Карпатах стовпчики термометрів покажуть вночі 6-11° тепла, а вдень 17-22° вище нуля.
Погода в Києві
В столиці та області буде невелика хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вітер північно-східний, 5-8 м/с.
В Київській області вночі температура буде +9-14°, вдень підніметься до +23-28°. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +12-14° тепла, а вдень - 24-26° тепла.
Нагадаємо, метеорологиня Наталія Птуха розповіла, чи потішать останні дні вересня теплом. Так, до кінця цього тижня завдяки антициклону в Україні середня денна температура становитиме +22-27°.