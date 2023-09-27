Евросоюз может начать переговоры с Украиной о членстве до Рождества - Европарламент

Евросоюз должен подготовиться к следующим волнам расширения и начать переговоры с Украиной о ее членстве к Рождеству.

Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Мецолла, информирует The Guardian.

Она заявила, что если Украина будет двигаться быстро по вопросу реформ, то Евросоюз должен соответствовать этой скорости. Она отметила, что ЕС должен подготовить базу появления Украины в качестве нового члена. В частности, нужно устранить торговые тарифы и предоставление Киеву доступа к внутреннему рынку ЕС еще до получения полного членства.

Мецола отметила, что лидеры стран Евросоюза должны ускорить вхождение Украины в Евросоюз, чтобы предотвратить рост российского влияния. Она заявила, что промедление в этом отношении может привести к росту количества евроскептиков, национализма и праворадикальных движений.

"Мецола хочет, чтобы формальные переговоры начались к Рождеству. Решение будет по министрам стран ЕС, которые проведут формальную встречу в декабре после того, как Еврокомиссия в октябре обнародует доклад о прогрессе Украины на пути реформ, необходимых для продолжения процесса расширения", — отмечается в публикации

Издание The Guardian отмечает, что следующая волна расширения ЕС может включать Украину, Молдову и Албанию, после чего количество стран составит 30.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне прошел митинг в поддержку возвращения Британии в Евросоюз.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Еврокомиссии прокомментировали заявление Моравецкого о поставках оружия Украине.

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