Военный эксперт назвал сроки увольнения Бахмута

Российские захватчики очень боятся потерять Бахмут, потому что это чревато серьезными политическими последствиями для Кремля.

Вооруженные силы Украины создали стратегическое преимущество на Бахмутском направлении и могут размещать средства, которые будут постоянно наносить удары по оккупированному городу.

Об этом в эфире ТСН заявил генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

"Наши и гаубицы, и самоходные установки, и ракетные системы достают до Бахмута постоянно и уничтожают врага постоянно в тех укрепрайонах, где он разместился. Долго продолжаться так не может. Поэтому сейчас у нас задача – порезать все коммуникации, а это, я думаю, ближайшие 2-3 недели", — заявил Маломуж.

Он отметил, что ВСУ нужно сдерживать врага, который отчаянно пытается деблокировать Бахмут и впоследствии замкнуть кольцо вокруг города, чтобы враг мог либо сдаться в плен, либо погибнуть.

"Путин будет пытаться что-то сделать такое, чтобы не допустить такой полной блокировки Бахмута. Будут направляться новые и новые силы, даже снимая с других фронтов. Бахмут для Путина лично важен в военно-политическом плане. Потеря его, а наша соответственно победа – это уже будет реальная победа наших войск по освобождению территорий. Знакового города, который Путин считает, что это может быть началом большого наступления и краха его режима… Считаю, что в октябре у нас будет перспектива освобождения Бахмута, если каких-либо других чрезвычайных ситуаций не произойдет", — заявил Маломуж.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинские военные на Бахмутском направлении и дальше продолжают наступательную операцию и имеют успехи вблизи Зайцева, Клищиевки, Одрадовки и Ивановского.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шойгу произнес, когда Россия собирается закончить войну и "достичь целей".

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