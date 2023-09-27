Військовий експерт назвав терміни звільнення Бахмута

Російські загарбники дуже бояться втратити Бахмут, бо це несе за собою серйозні політичні наслідки для Кремля.

Збройні сили України створили стратегічну перевагу на Бахмутському напрямку та можуть розміщувати засоби які будуть постійно завдавати ударів по окупованому місту.

Про це в етері ТСН заявив генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

"Наші і гаубиці, і самохідні установки, і ракетні системи дістають до Бахмуту постійно і нищать ворога постійно в тих укріпрайонах, де він розмістився. Довго тривати так не може. Тому наразі у нас завдання – порізати всі комунікації, а це, я думаю, найближчі 2-3 тижні", - заявив Маломуж.

Він зазначив, що ЗСУ потрібно стримувати ворога який відчайдушно намагається деблокувати Бахмут та згодом замкнути кільце навколо міста, щоб ворог міг або здатись в полон, або загинути.

"Путін буде намагатися щось зробити таке, щоб не допустити такого повного блокування Бахмуту. Будуть направлятися нові й нові сили, навіть знімаючи з інших фронтів. Бахмут для Путіна особисто надважливий в військово-політичного плану. Втрата його, а наша відповідно перемога – це вже буде реальна перемога наших військ по звільненню територій. Знакового міста, яке Путін вважає, що це може бути початком великого наступу і краху його режиму… Вважаю, що в жовтні ми матимемо перспективу звільнення Бахмуту, якщо якихось інших надзвичайних ситуацій не станеться", - заявив Маломуж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українські військові на Бахмутському напрямку й надалі продовжують наступальну операцію та мають успіхи поблизу Зайцевого, Кліщіївки, Одрадівки та Іванівського.

Крім того, ми раніше інформували, що Шойгу промовився, коли Росія збирається закінчити війну і “досягти цілей”.

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