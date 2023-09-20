В Молдове рассматривают вариант интеграции в ЕС без Приднестровья – МИД

В то же время искать пути разрешения конфликта могут уже после присоединения к блоку.

Молдова допускает возможность вступления в Евросоюз без территории так называемого Приднестровья, которую власти пока не контролируют.

Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

Левобережье Днестра является составной частью Молдовы, и власти страны хотят мирного урегулирования приднестровского конфликта, сохраняя при этом европейский путь государства, однако главная цель Молдовы — вступить в ЕС как реинтегрированная страна, и другим вариантом могло бы стать присоединение к ЕС той части территории, которая находится под контролем законных и легитимных властей Кишинева с последующим разрешением конфликта.

"Власти Кишинева вместе с международными партнерами продолжат искать пути разрешения приднестровского конфликта даже после присоединения к ЕС", — говорится в сообщении МИД.

Напомним, глава Молдовы Мая Санду заявила, что после победы Украины в войне с РФ могут быть созданы геополитические возможности для разрешения Приднестровского конфликта.

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