Вместе с Приднестровьем: Санду рассказала, когда Молдова может присоединиться к ЕС

В Молдове надеются присоединиться к Европейскому Союзу вместе, с пока оккупированным Россией, Приднестровьем.

Президент Майя Санду выразила надежду, что Молдова, включая Приднестровье, станет членом Евросоюза до 2030 года.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg.

Санду отметила, что Россия пытается дестабилизировать страну, но Молдова вместе с оккупированным Приднестровьем может к 2030 году присоединиться к ЕС, несмотря на присутствие там российских войск.

По мнению Санда, решение проблемы Приднестровья состоит в проведении экономических реформ и борьбе с коррупцией.

"Что раньше мы повысим уровень жизни, тем быстрее у нас будет шанс на воссоединение (с ЕС - ред.)", — сказала Санду.

Напомним, в России заявили, что могут объявить в розыск Санду.

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