В России заявили, что могут объявить в розыск Санду

Первый заместитель председателя международного комитета российского Совета федерации Владимир Джаборов заявил, что Москва может возбудить уголовное дело против президентки Молдовы Маи Санду.

Об этом Джаборов написал в своем Telegram во вторник, 23 мая.

По его словам, РФ может объявить Санду в международный розыск. Политик подчеркнул, что молдавский лидер может обвинить в "выражении угроз" российскому президенту-диктатору Владимиру Путину.

"Похоже, у гражданки Румынии госпожа Маи Санду, которая занимает должность президента Молдовы, что-то с председателем. У Следственного комитета РФ есть все основания возбудить в отношении Санду уголовное дело по факту высказанной угрозы ареста президента России. Размечталась, чтобы глава Великой России приехал в ее страну, экономика и благополучие которой полностью зависят от Москвы", – цинично выразился Джаборов.

Напомним, Санду заявляла, что Россия планировала государственный переворот в Молдове с целью свергнуть власть. Более того, по ее словам, несмотря на неудачные попытки страна-агрессорка может повторить попытку.

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