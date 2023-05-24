"Война может закончиться быстро": Ярош объяснил, что для этого нужно

Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош подчеркнул, что война в Украине, которую развязала Россия, может закончиться быстро. И объяснил, что для этого нужно.

Об этом он рассказал в интервью корреспонденту ТСН Андрею Цаплиенко.

"Мы видим, что эта война может закончиться довольно быстро. Это, конечно, будет зависеть от возможностей наших Вооруженных сил и вообще Сил обороны Украины, в первую очередь. И, во-вторых, от дипломатического фронта Украины. Мы прекрасно понимаем, что какой-то вариант выхода из того, что мы имеем на сегодняшний день, будут нам предлагать. Мы не можем соглашаться с тем, чтобы наше государство не восстановило свои границы в пределах 1991 года. Это невозможно", — отметил Дмитрий Ярош.

Напомним, в Украине расследуют дело с состоянием и "белыми билетами" военкома Одесщины.

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