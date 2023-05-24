"Путин никому уже не интересен": посол объяснил, почему Китай не пригласил президента РФ на саммит

Сергей Корсунский объяснил – все уже поняли, что Путин "сошел с ума" и с ним не о чем разговаривать.

Китайский лидер Си Цзиньпин не пригласил президента России Владимира Путина на свой саммит "Китай – Центральная Азия", потому что тот уже никому не интересен и нет смысла тратить на него время.

Такое мнение высказал в интервью ТСН.ua посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

То, что Си Цзиньпин не пригласил Путина на свой саммит, даже не пощечина, а просто нежелание тратить на президента РФ свое время, считает украинский дипломат.

"Путин никому уже не интересен. Это даже не пощечина. На него уже не тратят даже время. Ну о чем с ним говорить? То есть человек полностью исчерпал… Что общаться с этим бревном? Все понятно – человек сошел с ума, человек убивает своих людей, убивает украинцев. Абсолютно параноидальный шизофреник. О чем с ним говорить?" – объяснил Корсунский.

Напомним, 18 мая Си Цзиньпин провел в Китае свой первый в истории саммит с лидерами пяти стран Центральной Азии, подчеркивая растущее влияние Пекина в регионе. Путин на этот саммит приглашения не получил.

На этом саммите Си Цзиньпин предложил лидерам Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана расширить сотрудничество, в том числе в оборонной сфере.

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