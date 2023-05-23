Шольц объяснил, когда Украина станет членом Евросоюза

Олаф Шольц рассказал о победе Украины в войне и ее членстве в ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Россия не выигрывает войну против Украины. А путь к членству Украины в Евросоюзе откроется после победы.

Об этом пишет Bild.

"Горькая глава в истории нашего континента, которую создал Владимир Путин в своем империалистическом безумии, завершится вступлением свободной Украины в Европейский Союз в качестве полноправного члена", – сказал Шольц на праздновании 160-летия Социал-демократической партии Германии.

Напомним, по мнению Шольца, Украина не вступит в НАТО "в обозримом будущем", поскольку есть ряд условий, которые нужно выполнить для членства в Альянсе.

В Германии выступили за то, чтобы передать Украине крылатые ракеты Taurus. Там отметили, что это может стать важным вкладом в обеспечение безопасности и освобождение временно оккупированных территорий.

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