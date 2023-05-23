Игра в войну милитари игрушками: когда родителям стоит насторожиться

Украинские дети все чаще выбирают для игры военную тематику и это такой способ справиться со стрессом, но есть моменты, которые родителям важно не упустить, говорится в ТСН.

Артемка, Даня, Тимур и Диана из разных городов и регионов, но все вместе с родителями убегали от войны и так оказались под крышей модульного городка Киевской области. Даня до сих пор вспоминает, что пришлось пережить в родном Бахмуте. “Прям так над домом пролетает и как шандарахнуло. Окна засветились, вся улица засветилась”, – вспоминает мальчик.

В модульном городке есть игровая комната, здесь у ребят колода карт с карточными мастями, но с изображением взрывоопасных предметов. Сюда их привезли волонтеры, но разработчики британцы, уверенные, что украинским детям такие тематические карточки помогут легко распознать угрозу. И у здешних детей кроме изображений на картах, никаких игрушек, напоминающих о войне, здесь нет. "Этого достаточно в небе над головой, поэтому дома его не нужно держать. Поэтому мы сюда закупаем исключительно детские игрушки”, – говорит представитель благотворительного фонда Дарья.

Впрочем, в одном из столичных игрушечных магазинов говорят, спрос на милитари-игры был всегда, но с начала полномасштабной войны начал расти. “Милитари-игрушки нельзя назвать трендом. Они как часть нашей жизни были популярны всегда. В последнее время спрос растет. Поставщики завозят все новые и новые игрушки”, – рассказывают в магазине.

Среди лидеров продаж здесь четырехлапый сапер – мягкий пес Патрон, но можно увидеть и пластиковые вертолеты, и конструкторы с военными судами, и даже розовый бластер с замыслом, что девушки тоже должны вооружаться.

Милитаризация игр – процесс естественный, объясняют психологи. Малышу переполняют эмоции, которые спровоцировала война. И лучше, чтобы дети это проживали в таких забавках. “Первое, что мы делаем – мы выдыхаем. Говорим себе, что это не проблема, это может быть нормальный этап развития моего ребенка», — убеждает Дарья Селиванова.

Различные сценарии, роли и креатив, психологи напоминают, игры для детей – это и новый опыт, и развитие фантазии, и попытка адаптироваться к реалиям, чтобы их проще переживать. Но есть маркеры, которые должны насторожить родителей. "Ребенок начинает или кусать ногти, или вырывать куски волос, или царапать себя, или наносить вред кому-то из меньших, например, в своем окружении", — предупреждает психолог.

Говорить с детьми об их чувствах, следить, как они едят и спят, и не запрещать детям проявлять свои эмоции – таковы советы специалистов. Фантазируйте вместе с ними, рисуйте войну и играйте. Главное, чтобы в истории всегда был хороший конец.

Детство в войну: оружие и блокпосты – какие игры привлекают украинских малышей

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