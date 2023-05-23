Выведет ли наконец Пригожин своих наемников из Бахмута: прогноз ВСУ

В ВСУ прокомментировали заявления главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина о выводе его наемников из Бахмута.

Заявление Евгения Пригожина о том, что он выведет своих наемников из Бахмута после 25 мая, продиктовано страхом и пониманием своих перспектив. Однако кремлевское руководство не позволит ему этого сделать.

Такое мнение высказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в интервью РБК-Украина.

"Я думаю, что Пригожин невероятно хочет оттуда уйти. Он хочет сохранить остатки своего личного состава и репутации. Ведь он понимает, что дальше их там ждет кровавый разгром", — убежден Сергей Череватый.

По его словам, Пригожин — не военный, а лишь "авантюристический бизнесмен", поэтому он понимает, что уже скоро его армия потерпит крах.

"Он видел, что генерал Сырский устроил на Харьковщине, когда регулярная армия просто убегала куда видит. И он осознает, что командующий может организовать дальше для "вагнеровцев". Пригожин прекрасно понимает, что рано или поздно его просто разобьют вдребезги", — отметил спикер.

В то же время Череватый предполагает, что российское руководство в конце концов приложит все усилия, чтобы Пригожин не смог вывести своих наемников.

Напомним, ранее Череватый сообщал, что наемники террористической группировки ЧВК "Вагнера" в Бахмуте понесли непоправимые потери, несмотря на то, что Силы обороны Украины не имели чисельного преимущества на этом направлении. Вскоре "вагнеровцы" полностью будут разбиты.

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