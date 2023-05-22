Шольц не верит, что Украина сможет вступить в НАТО в ближайшем будущем

Шольц подчеркнул, что сейчас первоочередная задача – это поддержка Украины.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что Украина не вступит в НАТО "в обозримом будущем", поскольку есть ряд условий, которые нужно выполнить для членства в Альянсе.

Об этом немецкий политик сказал в интервью Welt.

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У Шольца спросили, поддержал бы теоретически членство Украины в НАТО после окончания войны. На что он ответил: "В Бухаресте в 2008 году НАТО приняла решения, которые сформулировали долгосрочную перспективу. Всем понятно, что в обозримом будущем этого не произойдет. Еще и потому, что в критериях НАТО есть целый ряд условий, которые Украина пока не может выполнить".

Он подчеркнул, что сейчас первоочередная задача – это поддержка Украины.

" На будущее также придется говорить о гарантиях безопасности, это точно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос, насколько сильно мы будем вооружать Украину в будущем. После войны Украина будет оснащена оружием западного производства", — добавил канцлер ФРГ.

Напомним, в Бухаресте заместитель руководителя ОПУ Игорь Жовква наметил главные ожидания Украины от июльского саммита НАТО в Вильнюсе. Это:

ответы Североатлантического союза на официальную заявку Украины относительно нашего членства;

политического решения по алгоритму, когда Украина сможет начать свою процедуру вступления в НАТО;

предоставление Украине гарантий безопасности от стран-членов НАТО по примеру Финляндии и Швеции на период до вступления в Альянс.

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