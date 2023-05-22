Ситуация в Бахмуте и в окрестностях: Маляр сообщила, что контролируют ВСУ и что делает враг

Замминистра рассказала, что продолжается борьба за господствующие высоты на флангах – севере и юге пригорода Бахмута.

Ситуация на Бахмутском направлении 22 мая не претерпела существенных изменений по сравнению с предыдущим днем: ВСУ контролируют определенные объекты в самом городе, а оккупнаты зачищают захваченные ими районы.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Сети.

Маляр уточнила, что украинские войска в Бахмуте контролируют определенные объекты и частный сектор в районе "Самолет". В то же время, российские захватчики зачищают взятые под свой контроль районы города.

Продолжается борьба за господствующие высоты на флангах – на севере и юге пригорода Бахмута. Украинские бойцы не дают врагу возможности закрепиться там.

Оккупанты стягивают дополнительные силы и средства.

"Оборона Бахмута свои военные задачи выполняет. Наступательный потенциал врага существенно снижен, врагу нанесены огромные потери, мы выиграли время для определенных действий, о которых можно будет рассказать позже", — отметила замминистра обороны.

Ситуация в Бахмуте

Накануне "вагнеровцы" заявили о якобы полном захвате ими Бахмута. Однако в ВСУ это опровергли и сообщили, что украинские войска продолжают удерживать некоторые позиции в городе. В то же время, там признали, что Силы обороны могут отойти от Бахмута, если такое решение примет командование.

По оценкам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, "вагнеровцы" будут полностью разбиты в Бахмуте.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, оккупанты попали в "капкан" в Бахмуте. Он пояснил, что ВСУ сейчас проводят операцию по полуокружению города, будут проходить по высотам и освободят Бахмут от врага.

Продвигаются по флангам в пригороде Бахмута: военные давят на врага

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